Sabato si inaugura il nuovo percorso turistico “3 Torri tra Langhe e Monferrato”

Sabato 15 maggio, attraverso un’inaugurazione itinerante, sarà presentato il percorso turistico “3 Torri tra Langhe e Monferrato”. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione fra i Comuni di Castagnole delle Lanze, Neive e Barbaresco, dà la possibilità a turisti e visitatori di effettuare a piedi e in bicicletta, ma anche in automobile e in motocicletta, le tre torri rispettivamente ubicate nei tre paesi, attraverso sentieri definiti.

L’accesso al percorso prevede l’acquisto di un unico biglietto, con la possibilità di visitare le tre torri anche in giornate diverse. La cartina del percorso, che illustra nel dettaglio le diverse possibilità di sentieri, ad anello e non, è stata realizzata dalla pittrice Gabriella Piccatto. L’inaugurazione è prevista a Castagnole delle Lanze alle 15.30 con la presenza dei 3 sindaci, delle autorità e degli operatori turistici del territorio, per continuare poi con la tappa di Neive e concludersi a Barbaresco.

I biglietti saranno acquistabili presso le torri e gli uffici turistici locali.