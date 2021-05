Sabato in programma il secondo intervento di manutenzione agli impianti elettrici dell’Ospedale di Asti

Sabato 29 maggio, fra le ore 14 e le ore 19, si svolgerà un nuovo intervento di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici all’ospedale Cardinal Massaia. Si tratta del secondo di due interventi programmati, dopo quello di sabato 8 maggio.

Analogamente a quanto accaduto nella prima occasione, durante l’esecuzione dei lavori saranno sempre garantite le urgenze e assicurate tutte le cure necessarie ai degenti presenti in ospedale. Al fine di limitare il più possibile i disagi, non sono invece state messe in calendario attività ordinarie.

Si invitano dunque i cittadini, nella fascia oraria interessata, a recarsi in ospedale solo per le emergenze. Le visite ai degenti saranno consentite in casi di assoluta necessità, attraverso preventiva autorizzazione dei reparti.