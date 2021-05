Run4Hope arriva nell’Astigiano, cinque tappe nel nome della solidarietà

Run4Hope Italia farà tappa anche nell’Astigiano. Alla grande corsa a staffetta benefica a sostegno dell’AIRC, per essere uniti nella lotta ai tumori infantili, ha aderito FIDAL Piemonte ed anche il comitato provinciale FIDAL Asti che ha invitato le società del nostro territorio a prendere parte all’iniziativa solidale.

La manifestazione si svolgerà contemporaneamente su tutto il territorio nazionale dal 22 al 30 maggio 2021. L’organizzazione logistica delle tappe è a cura di ogni singolo Comitato Provinciale. Ad Asti Run4Hope passerà giovedì 27 maggio: il comitato Fidal Asti ha predisposto cinque tappe, da Canelli ad Asti: la partenza avverrà dalla città spumantiera alle 15 per arrivare al campo scuola di Asti. Le tappe previste sono da Canelli ad Agliano, da Agliano a Vigliano, da Vigliano ad Asti, all’inizio di corso Savona, da corso Savona alla zona commerciale di corso Alessandria (da Decathlon) e l’ultima tappa che attraverserà la città per arrivare in via Gerbi, passando davanti al palazzo del municipio.

Lo scopo dell’iniziativa è dunque la solidarietà per sostenere l’AIRC nella ricerca contro il cancro.

La partecipazione e l’adesione all’iniziativa potrà avvenire non solo correndo fisicamente la staffetta ma anche contribuendo all’assistenza dei corridori durante le tappe o semplicemente con una donazione singola o societaria, attraverso le modalità indicate a questo link -> https://www.run4hope.it/sostienici.