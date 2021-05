Riparte l’arte figurativa ad Asti con la mostra di pittura “XVII” a Palazzo Ottolenghi

La ripartenza dell’arte figurativa astigiana porta il numero 17 (XVII). Alla presenza del sindaco Maurizio Rasero, l’assessore alla cultura Gianfranco Imerito e l’assessore al turismo Loretta Bologna, e altri esponenti della politica e cultura astigiana, verrà dato il bentornato all’arte pittorica e ai pittori che così generosamente hanno prestato le loro opere per questa iniziativa post Covid.

Sono 17. Il numero è voluto intenzionalmente dalla curatrice della mostra Marisa Garramone a sua volta pittrice: “Il 17 è un numero che mi piace, una sfida e a mio parere un porta fortuna”, ecco svelato il significato della scelta del titolo della mostra, progetto nato da un incontro fatto con il conosciuto fotografo Alberto d’Anna nel periodo del lockdown.

5 donne e 12 uomini con la propria tecnica pittorica e le tematiche da loro affrontate nel tempo.

Ottavia Boano Baussano presenta “incompatibilità”, Viviana Gonella i suoi immancabili collages lastre di metallo, Rossana Turri ha scelto due opere che paiono finestre molto materiche, Michela Sqillacioti con una grande tela “cavalli” e Marisa Garramone “trova la chiave e asti teatro 34”. Si continua con Paolo Viola che usa il colore ad olio con pennellate forti e decise, cariche di sentimento ed emozioni, a un Gino Vercelli (docente universitario) che sperimenta con il colore acrilico effetti alla Pollock presentando Resilienza e Speranza, Paolo Panelli artista, critico, curatore a sua volta porta la serie di paesaggi lenti realizzati con acrilici e gessetti su tela.

Maurizio Carrer con due lavori “Golgota e Little Boy indovina New York o Hiroshima?”. Pablo Toussaint (PABLO T) scrittore e docente presso letteratura Alternativa Edizioni “pop art e la corsa del palio” utilizzando l’acrilico e vernice su tela. Marzio Broda con estate e nuvole. Matteo Bisaccia “non sono un robot”. Nicola Colucciello con i suoi inimitabili pannelli che ci riportano ad antichi affreschi, Beppe Gargarella con “variante inglese e tatoo”, Volpato Silvio presidente della Promotrice delle Belle arti di Asti capace di realizzare scorci del territorio su piastrelle in cotto e ancora il “Maestro” Filippo Pinsoglio realizzatore del Drappo del Palio 2021 “Pinocchio”, Gianni Bruscato “body painting e inverno”.

E’ una collettiva ricca, con parecchi punti interessanti da scoprire insieme ai tanti visitatori che interverranno. Inoltre la pittrice Marisa Garramone fa notare che la mostra è in concomitanza con Passepartout organizzata dalla biblioteca Giorgio Faletti. Quindi perché non anticipare le serate letterarie con una pausa immergendosi nell’arte in un contesto dei più belli che la città di Asti possiede? Gli artisti tutti vi aspettano.

La mostra è a Palazzo Ottolenghi in Corso Alfieri n.350. Apertura dal 5 al 13 giugno con orario 16.00/19.00.