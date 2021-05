Rfi, Torino – Asti: modifiche alla circolazione treni per interventi di potenziamento infrastrutturale

Interventi di potenziamento infrastrutturale alla linea ferroviaria tra Cambiano e Asti sulla linea Torino –Alessandria-Genova.

Per consentire le attività, programmate da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per migliorare l’infrastruttura e avviare la prima fase del cantiere sul Rio Banna che ne aumenterà la capacità idraulica in caso di piena, dal 30 maggio al 2 giugno i collegamenti subiranno modifiche.

In particolare saranno cancellati e sostituiti con bus i treni regionali della relazione Torino – Alessandria – Genova, tra Torino ed Asti, i regionali della linea SFM 6 Torino Stura – Asti, nella tratta Cambiano – Asti e gli Intercity tra Asti e Torino. I collegamenti Intercity Notte modificano il percorso, cambiano numerazione e orari.

I canali di vendita della società di trasporto sono aggiornati con la nuova offerta.