La Regione Piemonte verso una filiera di qualità delle carni di selvaggina

Nel corso del 2020 e in queste prime fasi del 2021 l’assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte Marco Protopapa ha coinvolto i responsabili del progetto “Filiera Eco-Alimentare” in diverse riunioni al fine di dar vita ai passaggi e alle attività che stanno alla base di un percorso che permette di:

creare un sistema volto a rendere efficiente sia il controllo igienico-sanitario che il controllo qualitativo delle carni, istituendo una filiera tracciata di commercializzazione delle carni di selvaggina sul territorio,

gestire le popolazioni di fauna selvatica sul territorio limitando i danni da essa provocati,

generare un sistema di economia locale volto a valorizzare una risorsa rinnovabile che trova un grande interesse a livello di ristorazione,

formare il mondo venatorio e quello dei trasformatori in maniera nuova e diversa, in termini di contenuti.

Proprio la valorizzazione del benessere animale, seppur possa sembrare un concetto distante e non applicabile all’attività venatoria, rappresenta il vero punto nodale del progetto.

Il progetto, infatti, ha come presupposto fondamentale che le carni di selvaggina derivano da animali a vita libera, che si cibano spontaneamente di ciò che la natura offre e che non entrano mai in contatto con situazioni di stress: tale presupposto, collegato inscindibilmente alla qualità intrinseca del prodotto stesso, ha come conseguenza che un’importante parte di formazione sia dedicata all’etica venatoria affinché vengano sempre rispettate le regole di comportamento anche in questa attività molto presente nella nostra regione.

“Ho ritenuto importante avviare un percorso con i promotori del progetto per comprendere le modalità con cui rendere possibile l’avvio di una filiera locale di qualità sull’intero territorio regionale– dichiara l’assessore Protopapa – Così trasformiamo in risorsa il grave problema dei danni da cinghiali che colpiscono i nostri agricoltori”. “Al tempo stesso promuoviamo azioni di divulgazione e di comunicazione, in vista della prossima stagione venatoria, fondamentali al fine di far conoscere il prodotto al consumatore al quale deve essere data possibilità di capire la differenza fra prodotti di importazione e prodotti locali, sia in termini di qualità che di sicurezza alimentare”, conclude l’assessore Protopapa.

La promozione del progetto è stata affidata a Visit Piemonte nell’ambito delle iniziative 2021. Intanto i promotori hanno già provveduto a portare a compimento ulteriori ricerche, attivandosi per consolidare l’interesse tra le parti coinvolte (cacciatori, macellai, ristoratori) e raccogliendo nel concreto adesioni di imprenditori del territorio per la costituzione di un’associazione dedicata. L’intento è quello di gestire la filiera, il marchio e la comunicazione relativa al progetto stesso, certificando l’origine, la salubrità e la qualità delle carni di selvaggina in un’ottica di benessere animale.