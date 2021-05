Regione Piemonte: seminario online su “nuove e vecchie contenzioni”

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Bruno Mellano, e il Difensore Civico della Regione, Augusto Fierro, organizzano un seminario di approfondimento online sulla problematica del fenomeno della contenzione fisica e chimica nell’ambito delle varie strutture istituzionali di residenza.

Il seminario si svolgerà a distanza tramite una stanza dedicata webex del Consiglio regionale del Piemonte: per seguirne i lavori sarà necessario inviare una richiesta di partecipazione a: garante.detenuti@cr.piemonte.it.

L’iniziativa – che si svolgerà giovedì 27 maggio 2021, dalle ore 10.30 – ha ottenuto l’interesse e la disponibilità all’intervento di vari e autorevoli soggetti autori di ricerche scientifiche e divulgative sul tema e vedrà le conclusioni affidate al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.

La contenzione, nell’ambito delle strutture residenziali istituzionalizzate (penitenziarie o socio-sanitarie) o nel corso di trattamenti sanitari, è fenomeno di estrema attualità: nuove e più moderne modalità di intervento si sono affiancate a vecchie pratiche non ancora superate, nonostante norme e procedure standardizzate di presa in carico. Contenere una persona, meccanicamente o chimicamente o ambientalmente, è sempre un momento critico della convivenza sociale: parlarne alla luce delle ricerche attuali può essere utile per un approccio diverso.

Dopo una breve introduzione prenderanno la parola: Augusto Fierro, Difensore Civico della Regione Piemonte, autore dell’indagine conoscitiva sull’uso degli strumenti di contenzione fisica nelle RSA del Piemonte; Matteo Spicuglia, giornalista Rai di Torino, autore del libro: “Noi due siamo uno – storia di Andrea Soldi, morto per un Tso”, ADD editore, 2021; Luigi Gariglio, ricercatore Sociologia Generale Università di Torino, autori con altri (Algostino, Cardano, Caredda e Pardini) del volume “La contenzione del paziente psichiatrico – un’indagine sociologica e giuridica”, Società editrice Il Mulino, 2020.

Le conclusioni saranno affidate al professor Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, mentre il coordinamento e la moderazione del seminario sarà a cura di Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Piemonte.