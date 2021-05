Rally il Grappolo 2021: l’elenco iscritti definitivo

L’elenco iscritti del Rally Il Grappolo 2021 è, come si usa dire, per palati fini. E basterebbe a pregustare una due giorni fra i sinuosi saliscendi delle colline Alfieri che andrebbe segnata in rosso sul calendario se non fosse che l’emergenza sanitaria impone ancora che tutto sia a porte chiuse.

