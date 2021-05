“Quando il cielo baciò la terra” meditazione in musica alla chiesa di Santa Maria di Vezzolano

Domenica 30 maggio 2021, alle ore 16:00, come prima iniziativa per la riapertura della chiesa di Santa Maria di Vezzolano, il gruppo vocale femminile InVocEnsemble con il pianista Alessandro Panella e l’attrice Alfonsina Zanatta propone un “Concerto Spirituale” per meditare sulla figura di Maria, Madre di Dio.

Il programma presenta musiche sacre e di ispirazione spirituale partendo da autori dell’epoca barocca e rinascimentale come Orlando di Lasso e Michelangelo Grancini e attraversando l’epoca medievale, fino ad arrivare al XIX secolo e alla contemporaneità con autori come Pablo Casals, John Rutter e David Lang.

La poesia di Alda Merini, Tagore e Turoldo, liaison tra i vari brani canori, arricchisce il contenuto spirituale espresso dalla musica.

Il gruppo vocale femminile InVocEnsemble nasce dall’incontro di sette musiciste e cantanti provenienti da varie esperienze vocali e musicali, appassionate nella ricerca e nella sperimentazione di generi e repertori diversi che spaziano tra il sacro e il profano attraverso i secoli.

Programma completo su: https://www.lacabalesta.it/testi/appuntamenti/Vezzolano210530.html

Disponibili 50 posti a sedere

Prenotazione obbligatoria per email a: info@lacabalesta.it

tel. 011.9872463 / 349.5772932