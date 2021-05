Quando è necessario andare dal veterinario a Torino

Non tutti i proprietari di animali da compagnia riescono a comprendere quando il loro amico a quattro zampe sta male. Del resto può capitare di non riuscire a “leggere” i comportamenti di un animale, che non è in grado di esprimere con parole e gesti il proprio stato di salute. Oltre a questo spesso chi ha un animale che non ha mai avuto problemi di salute, interpreta in modo scorretto i segnali che lo stesso cerca di inviare. Cerchiamo di capire quanto e quando è importante portare il cane o il gatto da un veterinario a Torino, in modo da intervenire in maniera repentina in caso di problemi di salute.

Il comportamento del cane o del gatto

Chi possiede un animale, sia esso un cane, un gatto o anche un animale di altro genere, dovrebbe imparare a comprendere quali sono i suoi comportamenti abituali. La maggior parte degli animali infatti segue una specifica routine e preferisce non modificarla. Le abitudini si instaurano rapidamente, un cane di 1 anno ha già dei comportamenti tipici e routinari, facili da ricordare. Nel momento in cui, senza alcun apparente motivo, l’animale modifica il proprio comportamento solito, è consigliabile osservarlo, per capire se sta male o ha qualche problema. Un gatto che dorme per l’intera giornata e che non risponde agli stimoli, fatti anche con il suo gioco preferito; un cane che non corre alla ciotola all’ora del pasto; un rettile che smette di catturare le piccole prede che mettiamo nel suo terrario. Tutti questi comportamenti sono da osservare, portare l’amico a 4 zampe dal veterinario a Torino può essere un’ottima idea.

Pasti e bisognini

Se l’inattività o la mancanza di risposta agli stimoli sono spesso segnali di una patologia in atto, non dimentichiamoci poi dei pasti e dei bisognini. Tutti gli animali hanno un cibo preferito; se non si avvicinano alla ciotola proviamo ad offrire loro la pappa che adorano: se non mangiano neppure quella c’è un problema. Anche le feci, scarse, abbondanti, troppo morbide o troppo dure, sono un chiaro segnale dello stato di salute dell’animale. Lo stesso dicasi per l’urina, quando è troppo abbondante, o assente, è consigliabile portare l’animale dal veterinario a Torino, che sarà in grado di valutare la situazione. Tutti questi segnali vanno esaminati se non vi è stato alcun cambiamento alla routine quotidiana; per fare un esempio, un cane che è un poco costipato dopo una grigliata in giardino con gli amici probabilmente ha saputo farsi voler bene da tutti e in molti gli hanno allungato un bocconcino.

Visite periodiche dal veterinario a Torino

Se il nostro animale da compagnia non manifesta alcun tipo di comportamento diverso dal solito è comunque importate portarlo dal veterinario, almeno una volta all’anno. Visto che numerosi animali devono essere sottoposti a dei vaccini periodici, quest’occasione è perfetta anche per una visita completa. I veterinari in genere si comportano in questo modo, quindi visitano l’animale prima di vaccinarlo. È un buon modo per tenere sotto controllo tutti gli animali, anche quelli molto giovani, dei quali non abbiamo ancora registrato le abitudini principali.

Image by David Mark from Pixabay