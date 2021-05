Prosegue il racconto del Piemonte su TikTok mentre spopola l’hashtag #ImparaConTikTok

L’Italia si fa bella con l’iniziativa di TikTok a suon di hashtag #tiraccontolitalia , con il Piemonte protagonista della quarta settimana di iniziative con tantissimi video riuniti sotto #tiktokpiemonte .

Sulla giovane piattaforma di brevi video spopolano i contenuti per utilizzare TikTok per imparare pillole di curiosità. Non solo balletti e sfide, ma sempre più contenuti culturali, come quello per far conoscere la bellezza dell’Italia (a cui la nostra redazione sta contribuendo con video dedicati ai paesi astigiani sul profilo Giornarunner ) e quelli uniti da #ImparaConTikTok.

Questo hashtag raccoglie tutti i contenuti educativi della piattaforma, lanciato poco meno di un anno fa, ha raggiunto, e superato, i 10 miliardi di visualizzazioni. Col tempo, #ImparaConTikTok ha riunito e fatto conoscere contenuti di tutti gli ambiti, raccontanti dalla community che ha così condiviso passioni, curiosità e professioni. Un mondo tutto da scoprire in continuo arricchimento.