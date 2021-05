Prosegue il conto alla rovescia per Asti BenEssere 2021: l’elenco e la mappa di laboratori, sedute e incontri

Il cartellone di Asti BenEssere 2021 (dal 7 al 12 giugno) è composto da un programma ricco e variegato in cui convergono professionalità con diverse competenze ed esperienze.

La Bottega Rava e Fava di Asti in via Cavour 83 (0141-321869) oltre ad essere il punto di riferimento organizzativo dell’evento sarà sede di una serie di attività.

Lunedì 7 giugno alle 17 è prevista la consulenza Feng Shui a cura di Diana Berlingheri; martedì 8 dalle ore 9 consulenza dietistica con Serena Manzocco mentre nel pomeriggio Serena Grasso organizza un laboratorio di autoproduzione di cosmetici naturali.

Mercoledì 9 al mattino avremo sedute di kinesiologia con il farmacista Andrea Romagnolo mentre nel pomeriggio spazio all’artigianato con la tecnica macramè curata da Sibona Susanna.

Giovedì 10 la mattinata sarà dedicata alla riflessolgia plantare e alla moxa con sedute gratuite e conferenza a cura di Alberto Baroni mentre dalle 16,30 Stefania Sibona propone un laboratorio di preparazione di bevande fermentate.

Venerdì 11 dalle ore 9.00 consulenze gratuite di benessere mestruale e ciclico e dalle 11 un laboratorio dedicato al benessere femminile curati entrambe da Antonella Giordano; il pomeriggio avremo un esposizione di fitoterapici a cura di Linfavita.

Il sabato 12 sarà dedicato alla presentazione di integratori alimentari del commercio equo e solidale da filiere etiche mentre al NaturaSì di piazza Torino ci sarà La Giornata dell’Erboristeria Specchiasol con consulenza specifica .

L’associazione Luna di Mamme nel punto-incontro di via Radicati 2 in Asti presenta lunedi’ 7 alle 18 un incontro: ‘Accogliere la nascita con il parto. Nascita, risorse, benessere e fisiologia della nascita a cura dell’ostetrica dott.ssa Chiara Cattaneo; mercoledi’ 9 e venerdi’ 11 alle 17.00 : ” I non consigli del post nascita” con la doula Cristina Massano; giovedì 10 incontro dal titolo : “Buone abitudini per un pavimento pelvico in salute” con l’ostetrica dott.ssa Botto Beatrice;

Lo studio di Diana Berlingheri in via Prandone 8 ad Asti sarà aperto per consulenze gratuite di Feng Shui mercoledì 9 al mattino mentre sabato 12 con partenza alle 10,30 da questo studio organizza un tour per la città per raccogliere forme e sensazioni della nostra città.

Il posto buono -San Marco in via San Marco – Asti organizza giovedì 10 dalle 17.00 una camminata consapevole con esercizi di bioenergetica con Sergio Signorelli mentre sabato 12 dalle ore 15.00 un momento comunitario di confronto sulle tematiche del benessere.

La Farmacia astigiana San Lazzaro organizza venerdì 11 dalle ore 15,30 una conferenza : ” Le Preparazioni erboristiche – Sinergia tra Agricoltura e Farmacia” con il farmacista Matteo Cassina, l’architetto Stefano Scavino e Davide Bosia dell’azienda agricola ‘Duipuvrun’ di Costiglioled’Asti; sabato 12 la farmacista Eleonora Cassina propone consulenze individuali per la gestione della dermatite secondo il metodo antroposofico.

La Soffitta dei Bambini di Nizza Monferrato, via Crova 21 nell’ Open Day del centro di sabato 12 propone due incontri con la naturopata Manuela Travasino: alle 10,30 ” Kit di emergenza naturopatico per bambini” e alle 16.00 un laboratorio di Yoga per bambini.

Nella frazione San Grato i Sessant 80 – Asti – Linda Frei giovedì 10 propone anche quest’anno il Bagno di Foresta Medinforest con ritrovo alle 10 presso il Ristorante cantina della Stella; sabato 12 nello stesso luogo con inizio alle 9,30 ci sarà una giornata esperienziale con il Bagno di Foresta; alle 15.00 la dottoressa Laura Moraglio conduce un workshop esperienziale con pratiche di medicina tradizionale cinese all’aperto sul prato.

Holystic Gym a Costigliole d’Asti – strada Valle Nizza 4 proporrà una serie di lezioni di gruppo e di sedute individuali di Allenamento funzionale a Corpo Libero metodo WTA venerdi 11 e sabato 12; sabato 12 alle ore 16 Liliana Fantini presenta il metodo ‘Liberare la voce’.

La Crisalide in piazza Astesano 11 in Asti nella giornata di venerdì anche quest’anno propone sedute di massaggio viso kobido giapponese – digitopressione viso e testa a cura di Elisabetta Stefanini.

Tutte le attività vanno prenotate ai numeri di telefono segnalate nel programma costantemente aggiornato sul sito www.ravafava.it

Di seguito la mappa dei centri, delle attività e dei riferimenti telefonici di ASTI BenEssere 2021