Programmi per l’accesso radiotelevisivo regionale (RAI) – Avviso 2° Trimestre 2021

La Legge del 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”, consente a soggetti collettivi organizzati (associazioni di rilevante interesse sociale, culturale, professionale, ecc.; enti locali, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose, partiti, sindacati,…) l’accesso ai programmi RAI a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione attraverso trasmissioni autogestite.

L’accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai regionale è regolato dal Co.Re.Com. Piemonte sulla base delle disposizioni normative contenute nella legge sopra richiamata, del Regolamento approvato con delibera n. 19 del 16 dicembre 2013 e del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Co.Re.Com. ed il Centro di Produzione TV RAI.

I programmi devono essere prodotti in lingua italiana e possono essere realizzati in modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito della sede regionale della RAI.

Gli spazi televisivi e radiofonici utilizzati sono:

30 minuti su RAITRE il sabato a partire dalle ore 7.30

20 minuti su RADIOUNO in modulazione di frequenza il sabato a partire dalle ore 23.30

Per il secondo trimestre 2021 la scadenza per la presentazione della domanda, che può essere effettuata sia per le trasmissioni radiofoniche che per quelle televisive, è stata fissata per martedì 15 giugno 2021. A causa della situazione sanitaria, per ora non è possibile indicare il periodo di messa in onda.

Per tutte le informazioni e per scaricare la modulistica per la domanda clicca qui—–>>>> www.cr.piemonte.it/web/per-il- cittadino/corecom/cosa- facciamo/programmi-dell- accesso.