Programmazione settimanale cinema Lumière Asti

Domani al cinema Lumière di Asti esce il nuovo film “IO RIMANGO QUI”. Drammatico e sentimentale, mette in risalto i temi dell’amicizia e dell’amore.

Continua il film per famiglie e bambini “100% LUPO”. Domenica 6 giugno è in programma una proiezione mattutina alle ore 11, una novità per la sala del Don Bosco.

Successivamente, nei giorni 11, 12 e 13 giugno sarà proiettato “UNO DI NOI” con Kevin Costner e la settimana seguente la brillantissima commedia “TUTTI PER UMA”.

LA PROGRAMMAZIONE:

MARTEDÌ’ 1 giugno – ore 20,45: IO RIMANGO QUI

MERCOLEDÌ’ 2 giugno – ore 18,45: 100% LUPO

ore 20,45: IO RIMANGO QUI

VENERDÌ 4 giugno – ore 20,45: IO RIMANGO QUI

SABATO 5 giugno – ore 18,15 e 20,45: IO RIMANGO QUI

DOMENICA 6 giugno – ore 11,00 e 16,00: 100% LUPO

18,15 e 20,45: IO RIMANGO QUI

VENERDÌ 11 giugno: UNO DI NOI

sconto famiglia (3 persone): 5,50 € a testa. Inferiori a 5 anni: gratuito. Da 5 a 8 anni non compiuti: 4,50 €. Sconto per gruppi organizzati (almeno 15): 5 € a testa.

Se possibile prenotare al 333 593 1921 telefonando o con messaggio. Preferibile arrivare con foglietto alla mano con Cognome, Nome e N° di telefono per agevolare le pratiche di tracciabilità.