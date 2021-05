Profondo cordoglio anche nell’Astigiano per la scomparsa di Franco Battiato

Profondo cordoglio in tutta Italia per la scomparsa del cantautore Franco Battiato, spentosi questa mattina all’età di 76 anni.

Sempre apprezzata la sua presenza nell’Astigiano, protagonista ad AstiMusica e, nel 2015, del Festival Contro di Castagnole Lanze. Sulla propria pagina facebook la proloco di Castagnole Lanze ha salutato il cantautore con le sue foto sul palco di Contro e con queste parole: “Arrivederci maestro. Ora vai a dirigere la grande orchestra del cielo.”

Di seguito il ricordo del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani

Molti usurpano un titolo che non appartiene loro e si proclamano “intellettuali”. Franco Battiato lo era veramente. Con quella sottile ironia e distacco che sono caratteristiche tipiche dei veri sapienti veicolava messaggi sociali profondi e soprattutto sapeva parlare ai cultori della musica raffinata e agli amanti del genere pop. Le sue melodie hanno tracciato la storia della musica moderna lasciando un indelebile segno negli ascoltatori: come tutti i grandi artisti era scevro da qualsiasi pregiudizio e non mancava di esprimere la propria denuncia sociale nei confronti degli aspetti più deleteri del nostro Paese. Attraverso le sue parole si viaggiava di terra in terra, proiettando il pensiero verso orizzonti spazio temporali immensi sulla scia di sonorità mediterranee antichissime mescolate a ritmi sperimentali.

Era un uomo che credeva nella pace e nel dialogo tra i popoli; nell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani e nella scintilla divina che dovrebbe albergare in ciascuno di noi. La sua assenza lascia un vuoto vertiginoso.

Parliamo di Battiato e delle sue canzoni nelle aule scolastiche perché i contenuti umanitari, spirituali e filosofici espressi dal cantante catanese possano essere tramandati e apprezzati anche dai giovanissimi.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia l’hashtag #comeuncam-melloinunagrondaia.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU