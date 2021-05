Profondo cordoglio a Govone e a San Damiano d’Asti per la scomparsa di Padre Remo Raspino

Profondo cordoglio ha destato a Govone e a San Damiano d’Asti la notizia della scomparsa di Padre Remo Raspino.

Il sacerdote della congregazione dei padri dottrinari di San Damiano d’Asti è mancato all’età di 85 anni; preziosa la sua opera a Govone, sia nelle tre parrocchie (Govone, Canove e San Pietro) e nella frazione Craviano in cui viveva.

Lo salutano con gratitudine anche tutto il direttivo e lo staff dell’ODV La Colline degli Elfi, che sulla propria pagina facebook (fonte della foto) gli dedica queste parole:

Ciao Padre Remo.

Non sappiamo se basta dirti grazie, ma è il messaggio che speriamo ti arrivi dal più profondo del nostro cuore.

Grazie per aver creduto nel progetto de La Collina Degli Elfi ODV fin dall’inizio.

Grazie per averci sempre sostenuto. Grazie per essere stato al nostro fianco in questi anni.

Grazie per la pizza di “fine stagione” a cui hai sempre tenuto tanto.

Grazie per la tua presenza discreta con le famiglie che La Collina degli Elfi ha accolto.

Semplicemente, Grazie.

I funerali di Padre Remo avranno luogo giovedì 20 maggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Secondo di Govone.

A San Damiano d’Asti sarà celebrata la messa a suffragio nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo giovedì 20 maggio alle 16,30.