Presentato il bando per il Progetto Europeo “Mindchangers – Regions and youth for Planet and People”

Al via il bando “Giovani e Agenda 2030. Bando per il sostegno di iniziative di Autorità Locali e Organizzazioni della Società Civile” – Progetto europeo “Mindchangers”.

Mindchangers è un progetto europeo promosso dalla Regione Piemonte finanziato dal Programma DEAR dell’UE che intende raggiungere e coinvolgere i giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale, ed in particolare sulle aree di interesse del cambiamento climatico e delle migrazioni. Il progetto vede come partner regioni europee di Germania, Spagna, Francia, Belgio e Romania.

Vogliamo dare finalmente fiducia ai giovani, garantirne il protagonismo e dare loro la possibilità di esprimersi su temi di grande attualità come le migrazioni e il cambiamenti climatici – dichiara l’assessore alla Cooperazione Internazionale Maurizio Marrone -. Crediamo nel protagonismo delle nuove generazioni ed è per questo che attiviamo questo strumento europeo, con quasi mezzo milione di fondi che arrivano da Bruxelles. Ci auguriamo che possa consentire ai giovani della nostra regione di dire liberamente la loro su temi che sono di estrema attualità, anche mettendo in discussione la narrazione spesso troppo politicamente corretta a cui siamo abituati”.

Attraverso il Bando si intende raggiungere la fascia dei giovani e delle giovani con età compresa tra 15 e i 35 anni con proposte progettuali che dovranno: Aumentare la consapevolezza e l’impegno dei giovani per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030; Rafforzare e sostenere i partenariati tra le AL, le OSC e i giovani a livello locale; Incentrarsi sui temi Cambiamenti climatici e/o Migrazioni.

Sono ritenute prioritarie le iniziative progettuali che prevedono la collaborazione con media e il coinvolgimento di soggetti dei Paesi partner (OECD DAC list).

Il Bando ha risorse complessive che ammontano a Euro 450.000,00 ed è articolato in due lotti:

Lotto n. 1 – Azioni condotte dalle Organizzazioni della società civile: Dotazione finanziaria: 225.000,00 Euro,

Lotto n. 2 – Azioni condotte dalle Autorità locali: Dotazione finanziaria: 225.000,00 Euro. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata entro lunedì 19 luglio 2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it

Tutti i dettagli sono reperibili al link: