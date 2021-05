Pranzo sociale con festa per il XVI Charter per il Lions Club Asti Alfieri

Nel pieno rispetto delle norme anti covid, si è tenuto, presso il Monferrato Resort di Cereseto, l’annuale pranzo sociale del club, che è stato anche l’occasione per festeggiare i 16 anni dalla fondazione.

In un clima disteso e cordiale sono state consegnate ben 4 onorificenze ed è stata accolta la nuova socia Annamaria Gianuzzi.

Il Presidente Walter Valente, nel ringraziare i presenti, ha presentato le prossime iniziative del Lions Club Asti Alfieri. Anche in un’occasione “leggera” come il pranzo sociale, non è mancata la solidarietà da parte dei soci.

Su indicazione di Elisa Valpreda, è stato donato un buono/acquisto per un paio di occhiali speciali (con annessa visita) ad un giovane studente di una famiglia in gravi difficoltà economiche.

Si è poi provveduto, con buon successo, all’acquisto dei biglietti della lotteria a favore della “Fondazione banca degli occhi Melvin Jones” con sede a Genova.

La socia Elisa, dona un mazzo di fiori alla nuova entrata Annamaria, sotto lo sguardo attento del nostro Presidente del Club

il Past President Marco Fernicola, riceve, tramite il censore Massimo Cagnacci, un riconoscimento speciale per il suo impegno, come Presidente, durante l’anno del centenario

il responsabile del comitato soci, Federico Cirone, premiato per il suo speciale impegno durante l’anno del centenario –

il socio Giovanni Boccia, attuale cerimoniere del Club, insignito del “Melvin Jones Fellow” per il suo impegno nel diffondere gli ideali lionistici.

Alcune socie ed ospiti presenti all’iniziativa (anche foto principale)