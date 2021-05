Ponzano Monferrato diventa Custode delle Orchide

Il Comune di Ponzano Monferrato, proseguendo una politica che tende a salvaguardare le ricchezze naturali, ha deciso di aderire all’Accordo di Custodia ‘LIFEorchids’.

In sostanza si tratta di svolgere un’azione di promozione e tutela delle orchidee spontanee presenti sui terreni del territorio comunale. Di qui la decisione, della giunta municipale, su proposta del sindaco Paolo Lavagno, di aderire all’accordo ‘Custodi di Orchidee’, predisposto da Legambiente Lombardia, nell’ambito del progetto LIFEorchids coordinato dall’Università di Torino con la partecipazione di Università di Genova, Parco del Po vercellese-alessandrino, Parco di Portofino, Crea-Of di Sanremo, Czech Union for Nature Conservation. Il documento verrà firmato sabato pomeriggio in Municipio a Ponzano.

