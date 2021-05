Pontestura: la scuola media alle finali dei giochi matematici con l’alunno Andrea Barbuio

Andrea Barbuio prosegue inesorabile la sua sfida: sarà di nuovo protagonista, infatti, nella Finale dei Giochi Matematici, organizzati dall’Università Bocconi di Milano, che si terranno on-line.

L’alunno della classe 2B della scuola secondaria di Pontestura ha superato egregiamente le ultime prove semifinali: ha commesso un solo errore, ponendosi così al 21° posto rispetto ai 56 totali della classifica delle province di Asti e Alessandria. Un vero successo per l’alunno e l’intera scuola: ora non resta che attendere le finali di settembre e fare un gran tifo per questo promettente ragazzo.