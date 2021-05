Pontestura, effetto Sharon alla primaria

Le insegnanti e gli alunni della scuola primaria “C. Palazzo” di Pontestura desiderano ringraziare pubblicamente gli amici di Sharon Pozzolo, che quest’anno in sua memoria hanno deciso di regalare beni del valore di 1 400 euro alla scuola.

Sharon Pozzolo era una giovane volontaria, scomparsa prematuramente a soli 29 anni in un tragico incidente stradale. Il suo nome evoca in chi l’ha conosciuta l’immagine di una giovane fresca, lieta, capace di suscitare nei tanti bambini che ha seguito nei dopo-scuola proprio a Pontestura, fiducia ed entusiasmo per la vita. Ci sapeva proprio fare con i bambini e i bambini con pari affetto ricambiavano la sua predilezione per loro.

La notizia della sua improvvisa scomparsa gettò amici e conoscenti in uno stato di profonda tristezza. Presto però proprio chi ha avuto modo di apprezzarla si rese conto che la sua breve vita non poteva finire così, di punto in bianco, che la sua presenza doveva in qualche modo essere mantenuta viva. Gli amici allora hanno dato vita ad un’iniziativa in suo ricordo che hanno chiamato “EFFETTO SHARON”: ogni anno raccolgono una somma di denaro che utilizzano per acquistare beni a favore di scuole, associazioni o gruppi che hanno i bambini al centro del loro impegno.

Quest’anno i beneficiari dell’iniziativa sono stati gli alunni della scuola primaria di Pontestura. La notizia ha profondamente emozionato le maestre del plesso che hanno conosciuto Sharon e che portano il suo ricordo ancora oggi gelosamente nel cuore. La somma è stata spesa per acquistare tablet da utilizzare nella DAD oppure nelle attività didattiche in presenza.