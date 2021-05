Polizia di Stato: avvicendamento di funzionari alla Questura di Asti

Ha preso servizio alla Questura di Asti ieri 24 maggio il Vice Questore della Polizia di Stato dr. Felice Mercogliano, 56 anni, laureato in giurisprudenza ed in servizio in Polizia dal 1996.

Il dr. Mercogliano, che in precedenza ha prestato attività a Limone Piemonte (CN), Cuneo, Ferrara e Verbania con diversi incarichi nei settori della Polizia di Frontiera, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della D.I.G.O.S. e della Divisione Polizia Anticrimine, ha ricoperto negli ultimi 3 anni a Cuneo l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura.

Da ieri, come disposto dal Dipartimento della P.S., il dr. MERCOGLIANO ha assunto l’incarico di Dirigente il delicato settore della Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione.

Sempre in data di ieri, lunedì 24 maggio, il Vice Questore della Polizia di Stato, Fiorella Colangelo, per anni dirigente della Sezione Polizia Stradale e, da ultimo, dell’Ufficio Personale e Tecnico Logistico di questa Questura è stata trasferita a Cuneo, con incarico di Vice Dirigente la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Infine, la dirigenza del settore dell’amministrazione del personale e della logistica verrà attribuito al Comm. dr.ssa Antonella Reggio, già in servizio in Questura quale funzionario addetto alla Divisione P.A.S.I. e che dal 2018 nel cui ambito si era occupata soprattutto del settore dell’Immigrazione.