Piacere, Giornarunner

Per la redazione di ATnews.it è molto importante andare alla scoperta di storie del passato che condizionano il nostro presente. Vi siete mai chiesti come sarebbero state le nostre belle colline coperte dai vigneti se i contadini dei secoli passati non si fossero dedicati con l’attenzione e la cura che ci hanno messo?

Avremmo ancora vigneti o ci sarebbero solo dei boschi o altre coltivazioni?

E come mai, tra un campo e un vigneto, oppure in mezzo ai prati, spuntano i Casot, quelle piccole casette di mattoni?

Lo sapete che una volta c’erano tantissimi castelli, molti di più di quelli che oggi ancora possiamo ammirare?

Quello che vediamo oggi è il frutto della storia delle persone che hanno vissuto prima di noi e con il nostro progetto “Giornarunner®” [è un termine che ci siamo inventati e unisce le parole GIORNALISTA a RUNNER, corridore in inglese, NdR] andiamo alla scoperta di queste storie che si nascondono dietro a tanta bellezza per raccontarla e rendersi conto che è quello che abbiamo oggi è il frutto di una lunga storia di persone che si sono prese cura del nostro territorio.

