Per la festa della mamma regali tra tradizione e novità alla Caffetteria Al Conte Verde

Per la festa della mamma, alla Caffetteria Al Conte Verde, in via Conte Verde 80, ci sono deliziose e curiosissime idee regalo.

Paola Bertone ed il suo staff propongono le caramelle senza glutine nelle scatole di latta della “Leone”, un dolce pensiero dal sapore antico, con quelle scatole di latta che ricordano tempi che furono.

Ma c’è anche l’idea al passo con i tempi: si può anche regalare un pacchetto “benessere” con una seduta di fitness con l’istruttrice Sara Bianco abbinata ad una colazione senza glutine alla Caffetteria Al Conte Verde. Il pacchetto benessere che abbina fitness + colazione costa 30 euro.

I regali si possono acquistare entro sabato 8 maggio.