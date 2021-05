Pelle matura: caratteristiche e regole di cura

35 anni è quella meravigliosa età quando sei ancora giovane, ma già molto responsabile e saggia per quanto riguarda la tua bellezza e salute. Conosci diversi modi e metodi per mantenere la tua attrattiva. E qui la cosa più importante è scegliere il programma più comodo per la cura della pelle matura.

Grazie agli esperti di Filorga abbiamo dei consigli per ritardare il più possibile i segni d’invecchiamento.

Come dovrebbe essere la cura della pelle secondo l’età

A partire dai 30 anni, le cellule dell’epidermide non sono più così attive. A questa età, i primi segni gravi dell’invecchiamento compaiono più spesso: rughe sulla fronte e nell’area naso-labiale. Purtroppo questo non può essere evitato, così come le caratteristiche genetiche dell’organismo e il proprio tipo di invecchiamento cutaneo. Ma ci sono altri fattori che devono essere presi in considerazione per ritardare il più possibile il processo di invecchiamento:

✔ Sole aperto, raggi ultravioletti. Le scottature solari disidratano le cellule della pelle, potrebbero verificarsi desquamazione, ustioni. Dall’eccesso di luce solare si sviluppa anche la pigmentazione, che è difficile da mascherare con i cosmetici;

✔ Deficit di sonno. Ricorda che per la bellezza e la freschezza del viso, devi dormire circa 8 ore al giorno;

✔ Stress e depressione. Circa il 35% dei problemi dermatologici sono dovuti a situazioni nervose. Lo stress aumenta il livello di cortisolo, che innesca un aumento della glicemia. Il corpo diminuisce la quantità di elastina, collagene e fibre proteiche, che sono progettate per fornire alla pelle levigatezza ed elasticità;

✔ Diete. La mancanza dei cosiddetti materiali necessari “da costruzione”, che entrano nel corpo con il cibo, può contribuire all’invecchiamento precoce;

Gli esperti di bellezza consigliano di consumare 55 grammi di grasso al giorno in modo che la tua pelle non ti deluda. Avocado, pesce grasso, noci, oli non raffinati nelle insalate (semi di lino, sesamo, mais) diversificheranno la tua dieta e porteranno eccezionali benefici per la salute.

✔ Cattive abitudini. Il fumo accelera il processo di invecchiamento poiché il catrame di nicotina intrappola le tossine nel corpo. La prima a soffrire di questa dipendenza è la pelle intorno agli occhi, motivo per cui i fumatori hanno spesso occhiaie sotto gli occhi, oltre a borse antiestetiche. L’alcol scompone il collagene e sviluppa anche carenza di ossigeno. La circolazione sanguigna è compromessa, i globuli rossi si uniscono. Ciò può portare alla comparsa della rete vascolare;

✔ Tossine dall’ambiente e mancanza di ossigeno. Aggiungi lenticchie, ceci e fagioli alla tua dieta: questi cereali sono ricchi di vitamine antiossidanti (A ed E).

I pericoli della pelle matura

✔ Lavarsi con acqua fredda. Favorisce la vasocostrizione, che provoca un’eccessiva secchezza, privando la pelle di elasticità;

✔ Lavare il viso con acqua troppo calda, che dilata i vasi sanguigni. Con un lavaggio costante con acqua ad alte temperature, la pelle diventa flaccida, i muscoli del viso si rilassano;

Una doccia di contrasto è un fedele assistente nella lotta per l’elasticità della pelle e una carnagione sana.

Per le donne oltre i 30 anni, si consiglia vivamente di fare peeling, maschere e massaggi una volta alla settimana. Di notte, è necessario applicare una crema con retinolo, aumenta l’attività delle cellule e accelera i processi metabolici della pelle.

Consigli per la salute e la bellezza della pelle matura:

✔ La crema idratante è un sicuro scudo contro qualsiasi fenomeno atmosferico. La protezione della pelle dopo i bagni mattutini è una procedura essenziale nell’età adulta. Applicare la crema sul viso inumidito lungo le linee di massaggio. E dopo 15 minuti, rimuovere l’eccesso con un tovagliolo di carta e iniziare ad applicare il trucco.

✔ La sera, usare latte, lozione o tonico per pulire la tua pelle. In nessun caso la pelle deve essere allungata. Il dischetto di cotone dovrebbe letteralmente scivolare sul tuo viso. Applicare una crema idratante è la procedura principale prima di andare a letto, è progettata per aiutare la pelle a rimanere giovane il più a lungo possibile.

✔ Ginnastica facciale. Includere esercizi quotidiani per il tono della pelle e le aree problematiche nei trattamenti per il viso.

Prenderti cura della tua pelle in tempo rimanda l’invecchiamento e aumenta la tua ricchezza naturale: la bellezza. Prenditi cura della tua salute e abbi cura di te stessa!