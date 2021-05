PedaliAmo Asti: studenti delle medie alla scoperta della città in bici

Il weekend del 22 e 23 maggio sarà all’insegna della bicicletta e della mobilità sostenibile per due scuole medie della città, Parini e Martiri.

Grazie alla collaborazione tra alcuni insegnanti e la Rete Asti Cambia, con l’impegno in particolare di FIAB Asti, studenti e studentesse accompagnati da almeno un genitore avranno l’opportunità di pedalare per la città in un percorso ad anello di una decina di chilometri.

Il messaggio che professori e Asti Cambia vogliono trasmettere ai ragazzi e alle ragazze e a tutta la cittadinanza è che ad Asti si può circolare in bicicletta, soprattutto per raggiungere le proprie scuole; ma per farlo è importante conoscere le norme di circolazione e le regole che ogni buon ciclista deve rispettare per pedalare in sicurezza, specie in una città che da tempo attende l’implementazione di nuovi percorsi ciclabili.

Questa due giorni di pedalate rientra in un percorso di educazione civica e di educazione alla mobilità sostenibile che la Rete Asti Cambia e gli insegnanti delle scuole Martiri e Parini stanno portando avanti, nella consapevolezza che nulla potrà cambiare nella maniera di spostarsi in città se non si lavora sull’aspetto pedagogico.

Sabato alle 9.30 sarà la scuola media Parini ad organizzare la sua pedalata, con l’accompagnamento e il sostegno di rappresentanti di Asti Cambia. La partenza e l’arrivo sono previsti in via Carlo Gancia, davanti alla scuola.

Domenica invece toccherà alla scuola media Martiri. In questo caso sarà FIAB Asti che organizzerà l’evento, con quattro partenze scaglionate ogni mezz’ora a partire dalle 9.30. Anche in questo caso si partirà e si arriverà davanti alla scuola. I gruppi saranno accompagnati dai volontari FIAB.