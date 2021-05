Parco Paleontologico Astigiano, a maggio due appuntamenti dedicati alle famiglie

Ripartono le giornate dedicate alle famiglie organizzate dal Parco Paleontologico con due appuntamenti dedicati

nel mese di maggio.

Domenica 9 maggio: Una giornata tra fossili e zafferano”

Ritrovo h 10,00 presso l’affiormento attrezzato al Geosito Paleontologico in Località Crociera a Cortiglione d’Asti.

Si tratta di un affioramento fossilifero venuto alla luce in un ex cava di sabbia, lo strato visibile, riferibile al livello delle sabbie plioceniche astigiane, permette di osservare centinaia di resti di organismi fossili risalenti a più di tre milioni di anni fa. Il sito è estremamente evocativo e ricco di reperti, tanto che in alcuni punti si camminerà letteralmente su di un “letto” di conchiglie fossili.

A seguire visita ad un produttore locale di zafferano, “l’Azienda agricola Nico Bianchini” per conoscere un’eccellenza del nostro territorio e l’incontro con Emilia la “vera” balena di Vigliano.

Dopo lo spostamento in macchina al Museo dei Fossili, pranzo al sacco a cura dei partecipanti negli spazi messi a disposizione con accesso ai servizi igenici e punto acqua. La giornata terminerà con visita in museo, laboratori e video didattici.

Domenica 23 maggio “Una valle di fossili tonda e gentile”

Una giornata ricca di attività per chi volesse scoprire gli eccezionali reperti del Museo dei fossili: balene, delfini, conchiglie di tre milioni di anni e l’acquario preistorico con coralli, pesci e molluschi viventi che richiamano quelli vissuti nel Miocene Inferiore (tra i 20 e i 15 milioni di anni fa).

Ritrovo alle 10 presso il Museo Paleontologico in corso Alfieri 381, per visitarlo con una delle guide del parco e fare attività didattiche di laboratorio a tema paleontologico.

Dopo l’ormai tradizionale pranzo al sacco (a cura dei partecipanti), ci si sposterà nella Riserva naturale di Valle Andona, valle Botto e Valle Grande per visitare gli affioramenti fossiliferi e fare una vera e propria simulazione di scavo.

La giornata terminerà con la visita “all’Azienda agricola Teresina” per scoprire e gustare, uno dei prodotti bandiera del nostro territorio.

In questo periodo di incertezza è stato adottato il protocollo anticontagio Federparchi: per tutta la durata dell’escursione, per tutelare i partecipanti, dovrà essere indossata la mascherina rispettando le distanze di sicurezza.

Ci sarà un numero massimo di partecipanti la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3403506539 – Federico Imbriano o via mail enteparchi@parchiastigiani.it

COSTI: intero 15€ – ridotto 6-14 anni 8€

Inoltre martedì 4 maggio il Museo sarà aperto su prenotazione, in occasione delle festività patronali, sarà possibile visitare il Museo Paleontologico, dalle 11 alle 18.

Prenotazioni obbligatorie al numero: 3403506539