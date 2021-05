Oscar Bielli eletto alla Presidenza del Lions Club Nizza Monferrato Canelli

Oscar Bielli è stato eletto alla Presidenza del Lions Club Nizza Monferrato Canelli al XXVI Congresso di Chiusura dell’anno sociale 2020-2021, resterà ai vertici del Distretto Lions 108Ia3 per il prossimo triennio insieme al Governatore Pierfranco Marrandino (Lions Club Villanova d’Asti), al Governatore Claudio Sabatini (Lions Club Savona Torretta).

“Rivolgo un sincero ringraziamento agli amici che mi hanno consentito di ottenere questo prestigioso ed impegnativo incarico – dichiara il neo presidente Bielli -.

Un pensiero riconoscente alla mia famiglia ed al mio club che ha saputo vivere questa entusiasmante esperienza non come l’ambizione di un singolo ma come l’orgoglio di appartenenza ad una squadra – continua -. Questa comunanza nasce da lontano; dal lavoro svolto in molti anni per rendere più aperto il nostro club, superare senza traumi i passaggi generazionali, anteporre il WE SERVE alle grandi e piccole ambizioni personali. Ci aspettano momenti durissimi che sapremo affrontare aprendoci, ancor più che nel passato, al mondo del volontariato, al colloquio con le Istituzioni. Ponendo il territorio al centro della nostra attenzione pur mantenendo alta la vocazione di collaborazione internazionale, inalienabile visone del nostro fondatore Melvin Jones. Mantengo forte la convinzione che la nostra forza – conclude –, oltre che dal rispetto dei principi che ci siamo dati e dalla vocazione al servizio, sia alimentata dalle nostre diversità. Esperienze professionali e sociali, sensibilità e attitudini che ci caratterizzano e arricchiscono la nostra azione. Sono infatti il confronto e l’alternanza la testimonianza di una libera partecipazione alla nostra vita associativa.”