Operativo ad Asti lo sportello virtuale per IMU e TARI, oggi la visita del sindaco Rasero e dell’assessore Berzano (video)

Dallo scorso lunedì 17 maggio è possibile contattare gli uffici IMU e TARI di Largo Scapaccino n.5 tramite il nuovo sportello virtuale, in aggiunta alle modalità di accesso ai servizi già in atto.

Oggi l’assessore Renato Berzano ed il sindaco Maurizio Rasero hanno potuto assistere al funzionamento del nuovo Sportello virtuale chiedendo, ad una cittadina che era appena stata “ricevuta” informazioni sul gradimento del servizio. “Ricordo ancora a tutti che dal 17 maggio è infatti possibile contattare gli uffici IMU e TASI per ottenere un appuntamento in video con l’operatore evitando l’accesso fisico alla sede. Sarà così possibile , rimanendo a casa, ricevere informazioni di carattere generale o relative alla situazione del contribuente e sulla compilazione modulistica e tipologia di documentazione da presentare. Per ottenere l’appuntamento è necessario contattare i seguenti numeri : 0141399763 – 3346400268 (tari) e 0141399968 (imu)” ha ricordato il sindaco Rasero.

