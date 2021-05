Omaggio a Gianni Rodari all’IIS Andriano di Castelnuovo Don Bosco

Le studentesse della classe terza dell’IIS P. Andriano di Castelnuovo Don Bosco, con l’aiuto di alcune compagne della classe seconda e quarta, nonostante le criticità oggettive e la distanza imposte dalla pandemia, hanno svolto con successo il PCTO, ossia il “Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”, l’ex “alternanza scuola- lavoro”, e in accordo con le insegnanti Graziella Deideri e Samantha Juliano, hanno deciso di dedicare i propri lavori a Gianni Rodari, di cui l’anno scorso cadeva il centenario dalla nascita e i cui festeggiamenti previsti erano stati rimandati.

“Nasce così l’idea di una mostra nella nostra scuola, dopo aver deciso di costruire un percorso legato agli scritti di G. Rodari, in cui esporre i lavori realizzati dalle nostre studentesse durante i laboratori con i bambini delle scuole primarie del territorio di Castelnuovo Don Bosco e dintorni – affermano le insegnanti. – Perché la mostra sia visibile anche a chi non frequenta l’Andriano, abbiamo pensato di preparare un video che sia un percorso virtuale, una sorta di mostra online, affinché chiunque possa fruire di questo lavoro. Il video sarà pubblicato sui canali social della scuola nei prossimi giorni. Siamo molto soddisfatti, perché anche l’associazione “100giannirodari” ha espresso favore e gratitudine per la nostra iniziativa.”

La mostra è composta da cartelloni e schede che raccontano la vita di Rodari, le principali opere, la poetica, la sua visione ecologica dell’infanzia, insieme ai lavori realizzati dalle studentesse relativi alle sue poesie, con giochi, attività educative e altro ancora. Infine, sono state preparate quattro postazioni con pc in cui venivano proiettati alcuni video: uno che raccoglieva le varie foto scattate durante il PCTO, uno con le letture di alcune filastrocche, uno intitolato “Rodari in musica”, e un’ultima postazione intitolata “Giochiamo con Rodari”, in cui sono stati realizzati giochi col programma di animazione Scratch. Anche il video “Rodari in musica”, in cui la studentessa Gloria Uberto ha musicato ed eseguito al clarinetto un brano di Rodari, è visibile sui canali social della scuola, Facebook e Instagram.