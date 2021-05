Oggi è la Festa della Mamma: le origini della ricorrenza

Oggi è la Festa della Mamma. Una ricorrenza che viene celebrata, con date e modalità diverse, in tutto il mondo.

Ma quali sono le origini della Festa della Mamma? Le origini possono essere rintracciate già nell’antichità. Nell’antica Grecia, veniva dedicato alla mamma un giorno dell’anno: la festa coincideva con le celebrazioni in onore della dea Rea, la madre di tutti gli Dei; gli antichi romani, invece, intitolavano una settimana intera la divinità Cibele, simbolo della Natura e di tutte le madri.

La Festa della Mamma come festeggiamo noi, la seconda domenica di maggio, arriva dall’America. Nel 1914, l’allora presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson istituì il “Mother’s Day”.

Negli Stati Uniti la festività nacque legata ai movimenti sociali. Nel 1870 l’attivista Julia Ward Howe propose l’istituzione del Mother’s Day: un’occasione per riflettere sull’inutilità della guerra, a favore di una pace duratura. Sulla stessa linea, Anna M. Jarvis si batté per l’istruzione di una festa in onore delle vittime della Guerra Civile americana. Dopo la morte di suo madre, Jarvis lottò per una festa nazionale dedicata a tutte le mamme e, nel 1908, nella sua parrocchia, a Grafton, venne celebrata la prima festa della mamma.

Anche in Italia la Festa della Mamma cade la seconda domenica di maggio e venne festeggiata a partire dagli anni Cinquanta. Auguri a tutte le mamme!