OE/OEM vs aftermarket: quali ricambi usare per la vostra auto?

Quando si devono acquistare pezzi di ricambio di un’auto, si incontrano spesso termini come OE/OEM e aftermarket. Cerchiamo di capire meglio cosa significhino e quali siano le parti migliori per la vostra auto.

La differenza tra parti OE/OEM e aftermarket

Cominciamo con la distinzione tra le due parti: quando si parla di OE/OEM, ci si riferisce a parti di marca autorizzate dalle case automobilistiche, di solito non prodotte direttamente dalle case automobilistiche, che spesso le ordinano da altre aziende.

Le parti aftermarket sono prodotte sotto il marchio del loro produttore e hanno gli stessi parametri tecnici degli originali, ma non sono approvati dai produttori di automobili, che sono interessati a vendere i loro prodotti, e quindi non possono essere utilizzati durante il periodo di garanzia dell’auto.

La principale differenza tra i due tipi di componenti è il prezzo, questo perché le parti della categoria OE/OEM sono utilizzati per l’assistenza in garanzia di alcune marche di automobili e sono forniti dai loro concessionari ufficiali e per coprire i costi della garanzia, le case automobilistiche devono tenere prezzi più alti per i pezzi del loro marchio.

Una volta concluso il periodo di garanzia, si può tranquillamente scegliere i componenti aftermarket, in quanto i produttori spendono meno per la promozione del loro marchio e permette loro di poter applicare un prezzo dei ricambi più basso del 20-30%. L’unica differenza rispetto alle parti originali, solitamente, è l’imballaggio e il numero di serie.

Ricambi aftermarket affidabili sul mercato europeo

Vantaggi dei componenti RIDEX

I ricambi aftermarket RIDEX possiedono tutte le specifiche tecniche di quelli originali, ma sono offerti a prezzi accessibili, inoltre hanno altri vantaggi, come la compatibilità con le unità e i gruppi originali, che aiuta a prevenire problemi di installazione.

