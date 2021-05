Nuovo parco giochi a Montechiaro d’Asti: mercoledì l’inaugurazione

Mercoledì prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo di Montechiaro d’Asti. “All’evento sono invitati i bambini e le loro famiglie – dichiara il sindaco Paolo Luzi che aggiunge – Il parco giochi è stato realizzato con fondi comunali e con i contributi delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Asti e della pro loco di Montechiaro. a loro vanno i nostri ringraziamenti”.

Il programma inizia alle 15,30 con il ritrovo in via Vittorio Emanuele e la distribuzione ai bambini di palloncini tricolore. Alle 15,45 ci sarà il saluto del sindaco a cui seguirà la benedizione del parroco don Paolo Prunotto e l’inaugurazione. Per finire merenda per tutti i bambini presenti in collaborazione con la pro loco.

Per permettere la realizzazione dell’evento dalle 14:30 alle 17 il tratto di strada di via Vittorio Emanuele II, dall’incrocio con salita Tre Colli ed il bivio con via Maresco e via Petratti saranno chiuse al traffico.

Il parco giochi è una delle iniziative portate avanti nell’ultimo periodo dall’Amministrazione comunale al fine di rendere Montechiaro sempre più accogliente, guardando al futuro, in un’ottica di promozione post Covid. All’entrata del paese una nuova cartellonistica intende sponsorizzare i due principali eventi dell’anno: la Fiera nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato e la partecipazione del Comune al Palio di Asti. Davanti al salone delle feste, è stata infine posizionata una scultura che rende onore a tutti i trifulau del territorio.