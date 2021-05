Nuovo appuntamento con la Pittura in Vigna a Cocconato

La Pittura in Vigna ritorna a Cocconato, dopo il successo della prima giornata. Questa volta la lezione di Joy Moore sarà ospitata dall’Azienda Agricola biodinamica Maciot e si svolgerà domenica 16 maggio.

Come sempre, l’abbinata lezione di pittura e degustazione è fruibile a 15 euro.

Dopo il benvenuto, alle 16.30, dalle 17 alle 18.30 ci sarà la pittura in vigna, seguirà la degustazione.

Sono solo 25 i posti disponibili, dunque è necessario affrettarsi a prenotare il proprio angolo di relax per dipingere nella natura. L’attività verrà svolta seguendo le normative Covid-19 in vigore. Per info e prenotazioni: 0141 600076 – cocconatoufficioturistico@gmail.com