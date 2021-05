Nuova iniziativa online di Libera Asti, il primo incontro dedicato a Giovanni Falcone

Prende il via “LIBERA la mente, parliamo di…..”, la nuova rubrica periodica di approfondimenti realizzata dal Coordinamento provinciale di Libera Asti, con il contributo di esperti e testimoni diretti del mondo dell’antimafia.

“Lo scopo dell’iniziativa – spiegano i referenti di Libera Asti – è quello di accendere nuove consapevolezze sul nostro territorio, riguardo importanti temi della cittadinanza responsabile e sulla criminalità organizzata, in modo interessante e creativo, anche per far comprendere meglio il fenomeno mafioso ed i suoi risvolti culturali, economici, sociologici e politici, al fine di sviluppare i doverosi anticorpi.”

Il primo appuntamento, previsto per mercoledì 26 maggio, alle ore 21, è dedicato all’argomento mafia ed è intitolato “Giovanni Falcone, un eroe solitario”, in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Trasmessa in diretta sulle pagine Fb e YouTube di Libera Asti, la puntata ricorderà, con filmati ed immagini, il coraggioso magistrato, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, divenuto icona dell’antimafia per la sua intelligenza investigativa e l’alto senso dello Stato.

Ospite della serata sarà il Dottor Antonio Borgia, Generale B.(ris) della Guardia di Finanza, già Comandante Provinciale di Asti dal 2009 al 2013, che ha iniziato a collaborare, con grande entusiasmo, con il locale Coordinamento provinciale di Libera, portando le proprie competenze personali e una lunga esperienza in Sicilia, arricchita dagli anni di direzione del Gico di Palermo, il reparto speciale delle Fiamme Gialle delegato all’attività di contrasto alle mafie in terra di Trinacria.