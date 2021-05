In occasione della festa della mamma i volontari della Con Te OdV saranno a Nizza Monferrato con una bancarella.

L’appuntamento è per domani, sabato 8 maggio, dalle 9 alle 18 in piazza del Municipio (piazza Martiri di Alessandria, 19). Il ricavato della vendita andrà a supportare le attività dell’associazione a sostegno dei pazienti in fase di fine vita e delle loro famiglie.