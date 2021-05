Nidi comunali: anche ad Asti nuovi contributi a sostegno dell’infanzia 0-3 anni

La Regione Piemonte promuove una misura straordinaria a sostegno delle famiglie e, grazie al Fondo sociale europeo e a risorse proprie, mette a disposizione 12 milioni di euro per i servizi per l’infanzia da 0 a 3 anni a titolarità comunale, con l’obiettivo di ampliare dall’anno 2021-22 gli orari di queste strutture, che potranno garantire così una maggiore flessibilità in relazione alla variabilità delle condizioni lavorative e degli stili di vita attuali.

I destinatari del contributo saranno i Comuni, in forma singola o associata, titolari di nidi, micro-nidi e sezioni primavera, che, grazie a tale contributo, potranno migliorare la qualità della prestazione offerta dalle proprie strutture.

Nel mese di marzo 2021 la Regione Piemonte avviava una rilevazione finalizzata a erogare contributi per ampliare l’orario dei nidi d’infanzia comunali. Il Comune di Asti tramite il questionario proposto comunicava l’interesse ad ampliare il servizio nidi potenziandone l’orario di apertura da lunedì al venerdì.

Il questionario e la conseguente decisione di proposta di ampliamento dell’orario dei nidi, è stata preventivamente condivisa con la 6^ Commissione Consiliare permanente, competente in materia di istruzione e nidi d’infanzia comunali, durante l’ultima convocazione in data 11 marzo 2021.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessora Elisa Pietragalla, commentano con soddisfazione l’introduzione di questa misura straordinaria da parte della Regione Piemonte che potrà migliorare la qualità della prestazione offerta dai nidi comunali della città di Asti, incentivando il mantenimento della cultura del servizio a titolarità pubblica e fornendo un aiuto concreto di supporto alle famiglie attraverso un’estensione oraria più adeguata alle loro esigenze.