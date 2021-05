Murisengo, un giornalista alla scuola primaria

Riceviamo e pubblichiamo

Nelle ore di lezione pomeridiane dello scorso giovedì, abbiamo avuto un insegnante speciale: il giornalista prof. Facciolo Mauro che lavora per il giornale “La Stampa”, di Alessandria.

Noi ragazzi eravamo molto emozionati, avevamo addirittura preparato delle domande, giusto per rompere il ghiaccio e dimostrare il nostro interesse!! Purtroppo abbiamo avuto un piccolo imprevisto: problemi di funzionamento del microfono e della telecamera…Fortunatamente, dopo alcuni minuti e l’aggiunta di un pc, la situazione si è risolta ed è iniziato il nostro incontro su Meet.

Il sig. Facciolo ci ha subito messi a nostro agio, parlandoci affettuosamente, con molta calma.

Abbiamo capito che per svolgere la professione del giornalista, occorrono: motivazione e determinazione per trovare le informazioni che interessino i lettori. E’ un lavoro d’equipe: inviati,

giornalisti, redattori…lavorano con modalità diverse, non perdendo di vista l’obiettivo principale: la corretta informazione. Per organizzare la realizzazione del giornale, occorre prima di tutto creare l’abbozzo schematico, detto timone. Esso viene preparato dai redattori e viene tenuto costantemente aggiornato. Ogni giorno va in stampa una nuova edizione…che fatica!!

Mauro, in particolare, si occupa di salute e religione, due temi molto importanti nella società di oggi!!

Abbiamo fatto molte domande, tra cui il percorso di studi per diventare giornalisti, oggi occorre la laurea, un tempo bastava la licenza media; gli altri quesiti hanno toccato: stipendio percepito,

modalità di stampa, impaginazione…Il nostro maestro di giornalismo ha risposto a tutte le domande dimostrando molto entusiasmo!! A fine collegamento, ci siamo fatti una promessa: appena possibile ci incontreremo di persona, non attraverso uno schermo!! Per il momento vogliamo ringraziare il cronista Facciolo per averci aperto gli occhi sulla sua professione che, forse, potrebbe diventare anche la nostra!!

Classe 5^ scuola primaria di Murisengo