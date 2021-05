Mombello, per l\'ex Framar la proprietà non fa retromarcia e prosegue per la chiusura

Le notizie per l’ex Framar non sono buone. Organizzazioni sindacali e lavoratori stamattina, giovedì, hanno confermato che la proprietà rimane ferma nell’intenzione di chiudere lo stabilimento di Gaminella e portare la produzione a Monselice, come annunciato. Prosegue il presidio e si parla di uno sciopero la prossima settimana ma resta il fatto della nuova, grave, perdita occupazionale per la Valcerrina