Mezzi fermi in tangenziale ad Asti, traffico rallentato

Disagi per il traffico sulla tangenziale di Asti all’ingresso di corso Savona in direzione Alba.

Proprio poco dopo l’immissione, sulla prima corsia ci sono fermi un camion e tre furgoni, sul posto è presente la polizia ed un mezzo degli ausiliari del traffico per deviare il traffico sulla corsia di sorpasso.

Appena dopo il ponte che immette in Asti, sulla tangenziale ci sono rallentamenti ad ondate, si raccomanda di prestare attenzione.