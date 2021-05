Dopo le temperature e il bel tempo primaverile di questi ultimi giorni, i primi giorni della settimana che sta per iniziare saranno contrassegnati dal maltempo.

Come prevede l’Arpa Piemonte in arrivo, infatti, “una vasta e profonda saccatura di origine atlantica, in graduale discesa dalle Isole Britanniche verso il bacino occidentale del Mediterraneo dal pomeriggio odierno, convoglia sul Piemonte intensi flussi umidi meridionali responsabili di diffuse condizioni di maltempo sulla nostra regione da domani fino a martedì.

Le precipitazioni interesseranno la fascia montana e pedemontana alpina già da stasera, ma i valori saranno deboli con picchi al più moderati sulle zone nordoccidentali. Da domani pomeriggio, lunedì 10 maggio, il peggioramento si estenderà a tutta la regione con precipitazioni diffuse moderate, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente forti o molto forti sui settori pedemontani settentrionali e nordoccidentali.

Condizioni in ulteriore peggioramento sono attese dalla sera di lunedì quando l’avvezione di aria fredda associata al fronte della perturbazione transiterà sull’arco alpino occidentale e le correnti da sud, in intensificazione, manterranno condizioni di marcata instabilità anche nella prima parte della giornata di martedì con piogge diffuse sulla regione, persistenti e molto forti sul verbano, sul biellese e sulla zona dei laghi e possibili fenomeni convettivi sulle zone al confine con la Liguria.

La situazione tenderà verso un graduale miglioramento dal pomeriggio di martedì grazie allo spostamento dell’area di bassa pressione verso il Tirreno, con conseguente innesco di correnti asciutte dai quadranti settentrionali e condizioni più stabili mercoledì. Le forti precipitazioni determineranno effetti al suolo significativi nella giornata di martedì, quali allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua minori e frane superficiali anche diffuse nelle aree più colpite dalle precipitazioni” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, domenica 09 maggio —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 09052021.)

Per la giornata di domani, lunedì 10 maggio, l’Arpa Piemonte alza il livello di allerta meteoidrologica a gialla su parte del Piemonte, compresa parte della provincia astigiana, come si può vedere sotto nel bollettino di allerta emesso nella giornata di oggi

Per quanto riguarda le precipitazioni domani, lunedì 10 maggio, l’Arpa prevede “al mattino moderate diffuse sulla fascia montana e pedemontana alpina, altrove più sporadiche in particolare su Astigiano e Alessandrino. Dal pomeriggio estensione ed intensificazione dei fenomeni, anche a carattere temporalesco, forti o molto forti sul settore settentrionale e nordoccidentale e dalla

sera condizioni di instabilità sulle zone al confine con la Liguria”, mentre per la giornata di martedì, 11 maggio, sono “moderate diffuse, anche a carattere temporalesco in particolare sul

settore orientale, valori forti o molto forti sul Piemonte settentrionale. Fenomeni in progressiva attenuazione dal pomeriggio” (clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).