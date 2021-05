Matera Sport Film Festival 2021: online il bando alla undicesima edizione

E’ ufficialmente online il bando di partecipazione alla 11^ edizione del Matera Sport Film Festival, in programma dal 25 al 27 novembre 2021 nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema ed in collaborazione con l’Uisp Unione Italiana Sport Pertutti.

La rassegna cinematografica, che aderisce a BasilicataCinema, network dei festival cinematografici lucani, promuove la migliore qualità delle produzioni sportive, favorendo incontri didattici-culturali e stimolando lo studio, la discussione e la conoscenza della cultura.

Il Matera Sport Film Festival avrà un’anteprima con la proiezione del cortometraggio “La Grande Stagione” di Sandro Veglia, un racconto della storica annata calcistica del 1990/1991 anno in cui il Matera, per salire in C/2, oltre a vincere il proprio girone, dovette affrontare in uno spareggio di andata e ritorno la formazione siciliana del Gangi, vincitrice a sua volta del proprio girone. Ciliegina sulla torta poi, fu la vittoria a Bovalino contro l’Aosta del trofeo Jacinto, che decretava il Matera campione d’Italia dilettanti. In occasione della proiezione ci sarà una passerella ed un incontro dibattito con tutti i protagonisti di quella fantastica annata.

Gli artisti, i registi ed i nuovi talenti sono invitati ad inviare le loro opere all’indirizzo https://filmfreeway.com/MateraSportFilmFestival, entro e non oltre il 30 settembre 2021.

L’edizione 2021 sarà caratterizzata da 4 Sezioni competitive.

DOCUMENTARI: cronache e ricerche documentate, televisive o cinematografiche, riguardanti lo sport in tutte le sue forme, storie di campioni, squadre, eventi.

MOVIES: film, lungometraggi e cortometraggi, Tv-movie (realizzati da autori esordienti o già affermati) – ivi compresi i CARTONI ANIMATI – che abbiano come tema principale lo sport, l’avvenimento sportivo o la storia di campioni dello sport realmente esistiti o inventati. Per questa Sezione saranno premiati la miglior opera italiana e quella straniera.

TRASMISSIONI TV – NEW (SOCIAL) MEDIA – GAMING: rubriche, contenitori, talk-show, programmi di intrattenimento sportivo e new media (produzioni sportive, basate sulle tecnologie interattive e digitali utilizzate per la promozione della rete).

SPORT SOCIALE: lo sport e i suoi valori sociali. (SPORT & SOLIDARIETA’): gli interventi a favore dei valori sociali dello sport (etica, tolleranza, disabilità, fair-play, pace, ecc). (SPORT PER TUTTI, EDUCAZIONE, TECNICA-DIDATTICA): lo Sport come strumento informativo, educativo, formativo e di aggregazione sociale.

Dopo l’edizione online dello scorso anno, il Festival torna nuovamente in presenza per offrire ampio spazio alle produzioni nazionali ed internazionali con l’unico obiettivo di raccontare le grandi storie. Nelle precedenti edizioni le opere in concorso pervenute da ogni parte del mondo hanno contribuito ad accrescere la notorietà e la credibilità di questa manifestazione, che anche grazie al supporto della Fondazione Matera – Basilicata 2019 e della Lucana Film Commission, oggi può vantare collaborazioni con Festival nazionali ed internazionali di grande prestigio, tra cui il Trento Film Festival, il Festival Internacional de Filmes de Esporte – Rio de Janeiro (Brasile) ed il Festival Internacional de Cine de Atletismo – San Sebastián (Spagna).

