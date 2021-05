“Lorenzo Fornaca un editore atipico”

Riceviamo e pubblichiamo

Purtroppo ci ha lasciati un grande editore, un grande uomo, una persona di una cultura infinita ed aperta a nuove frontiere di divulgazione. E’ mancato per una malattia che si trascinava da circa un anno. L’ultima volta che l’abbiamo incontrato in veste di Ambasciatori per lo Sport della città di Asti è stato circa un anno fa quando siamo andati a recuperare copie di varie opere ancora in giacenza presso la stamperia dove venivano editi i suoi libri.

Lorenzo non era solo un editore di libri divulgativi ed innovativi che hanno riguardato la storia medievale della città di Asti, il Palio, le memorie di guerra e di prigionia della seconda guerra mondiale del secolo scorso, dei castelli del Monferrato e provincia di Torino del lavoro, dell’ironia popolare dei proverbi, detti e termini della terra astigiana, della ultima grande fatica riguardante la Cattedrale di Asti ma anche l’innovatore di una grafica letteraria e di composizione del libro che rendeva piacevole avvicinarsi alle opere dei molti autori. Il suo difficile ruolo è stato quello di fare da catalizzatore tra autori e lettori con una intensa attività che lo ha portato a contatto diretto con migliaia di persone appartenenti a tutte le categorie sociali e culturali.

Con lui scompare un artigiano che ha compreso le aspettative della gente comune di come vorrebbero fossero fatti i libri di storia e di costume. Riuscire in questo compito non è stato facile ma possiamo dire che in quarant’anni di attività Lorenzo c’è la fatta. Lorenzo ha contribuito a fare rinascere negli astigiani una consapevolezza di una cultura locale della quale essere fieri che è stata spesso dimenticata o accantonata. Lorenzo amava le sfide.

Forse la sfida editoriale più eccitante è stata quelle di editare un libro strano che parlava di sport settoriale che interessava a pochi. Parlo del libro” DI CORSA PER IL MONDO -12 ANNI DI MARATONE “riguardante la storia degli maratoneti astigiani Ambasciatori per lo Sport della città di Asti nel mondo. E’ stata una sfida difficile che però è risultata vincente in quanto il libro ha avuto una buona divulgazione. Lorenzo mancherai a noi tutti maratoneti e alle persone a cui hai elargito cultura e sapere. Ciao Lorenzo.

Angelo Marchione