Lite finita male all’inizio di via Torchio, nei pressi della rotonda con corso Savona. Da quanto si apprende da testimoni, tra due ragazzi si è acceso un diverbio, con uno dei due che ha avuto la peggio riportando ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato il ragazzo all’Ospedale Cardinal Massaia.

Sono presenti sul luogo del litigio Carabinieri e Polizia per far luce sull’episodio.