L’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con la Festa della Terra

Venerdì 4 giugno l’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti celebrerà la Giornata Mondiale dell’Ambiente con la VI edizione della Festa della Terra, ormai consueto appuntamento di fine anno.

Sarà ancora un’edizione virtuale di un’iniziativa che nella sua versione live ha riscosso un’entusiastica adesione.

L’Istituto, nonostante i limiti imposti dall’emergenza sanitaria, si presenta con un orizzonte ampliato: l’I.C., su spinta della DS Simona Urso, ha aderito alla Rete delle Scuole Green e ne è divenuto capofila provinciale e regionale, allargando l’invito alla manifestazione alle scuole della rete territoriale. L’evento così si arricchisce di contributi di ospiti esterni e rappresenta un’occasione importante di scambio culturale e uno stimolo a intraprendere nuove strade. L’adesione ai valori della Rete Green in concomitanza con l’avvio di percorsi di Educazione Civica ha cementato i temi dello sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: veri e unici protagonisti dell’evento sono come sempre i bambini e ragazzi che, pur in condizioni non sempre favorevoli, continuano a mostrare il desiderio di comprendere i fatti del mondo.

Pensieri, manufatti, opere in ogni forma, sono stati il frutto del messaggio dei più giovani per ricordare che dobbiamo prenderci cura dell’unico pianeta che possediamo, che ci ospita e ci dona risorse per vivere.

Alle 17 ci sarà quindi l’apertura della Festa della Terra segnata dalla sigla musicale “Come suona un albero per te?” la nuova creazione degli alunni della Scuola Secondaria, a cui seguiranno saluti di benvenuto ed istituzionali.

A seguire un carosello di lavori sui temi ambientali e naturalistici più disparati ma con alcuni denominatori comuni: da una parte i percorsi disciplinari sugli Obiettivi Agenda 2030 (video su temi quali il degrado degli ecosistemi o lo spreco alimentare), dall’altra il nuovo progetto d’Istituto “Io sono un Albero”, lo stimolo per la creazione di filmati dedicati agli alberi, i nostri più forti e fragili alleati in natura.

Alla proiezione dei video-documenti si alterneranno momenti di coinvolgimento del pubblico a casa: un sondaggio permetterà di scoprire chi e quanti saranno in collegamento per condividere l’esperienza virtuale, un quiz sull’Agenda 2030 coinvolgerà squadre di alunni che si metteranno alla prova in una gara avvincente e infine, a conclusione della diretta streaming, sarà il momento della proclamazione dei vincitori del concorso “I 17 Obiettivi con i nostri occhi”, disegni per il manifesto d’Istituto sugli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Concluso l’evento in diretta si prosegue con la trasmissione, in modalità registrata, sul canale Youtube dell’Istituto dove sarà possibile vedere tutti i contributi video prodotti.

L’intero evento resterà fruibile, on-demand, sul canale Youtube dell’Istituto.