L’Istituto Comprensivo di Cerrina per il Giro d’Ialia

Nasceva nel 1909 il Giro di Italia, in pieno centro a Milano, precisamente a Piazzale Loreto: i concorrenti erano allora 127.

Domenica 9 Maggio, a distanza di più di un secolo, questo evento sportivo di importanza internazionale è passato per le contrade della Valcerrina, in mezzo alle ridenti e verdeggianti colline. I ciclisti hanno solcato proprio le nostre strade, in cui transitiamo ogni giorno, ad ogni ora: ad attenderli i bellissimi disegni, come veri e propri collages, dei bambini e ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo di Cerrina. In un periodo in cui la tirannia del Covid impedisce di partecipare fisicamente ad un evento sportivo, questa particolare occasione ha stimolato e incoraggiato gli animi, mentre la storia del Giro continua la sua meravigliosa e ultracentenaria corsa.