Le serate di musica di Collisioni nel cortile del Castello di Barolo ripartono nel ricordo di Franco Battiato

Ripartono le serate in musica di Collisioni con il DJ Set dei Tuttafuffa al Cortile del Castello di Barolo che lo scorso anno in tanti piccoli appuntamenti hanno radunato oltre seimila persone. Racconti, videoclip, storie, dj Set dedicati alle grandi figure della musica italiana e internazionale.

“Durante questo lungo inverno abbiamo scritto un sacco di storie nuove (dai Beatles ad Amy Winehouse, dalla storia della musica soul a Janis Joplin, i Clash, Bruce Springsteen e tanto altro) abbiamo preparato tantissime serate, che non vediamo l’ora di farvi ascoltare e di annunciare. Ma per inaugurare la nuova stagione di Collisioni al Castello di Barolo non potevamo non cominciare giovedì 10 giugno da lui, Franco Battiato, un maestro che detestava lo chiamassero maestro, uno dei pochi esempi eleganti, e non cinici, di uscita dagli anni dell’impegno quasi obbligatorio. Un uomo che ha beffato ogni catalogazione, scuola e via maestra in un tripudio di suoni dall’elettronica alla classica e con testi che spaziano dalla filosofia, al misticismo. Canteremo insieme Centro di Gravità Permanente, Voglio Vederti danzare, E Ti vengo a Cercare, la Cura, ma parleremo anche degli album più sperimentali per cercare di capirli insieme” si legge nella nota di Collisioni.

Durante la serata nell’ambito dell’apericena del Castello si potrà degustare alcuni vini eccellenti grazie alla partecipazione del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e i meravigliosi formaggi di filiera corta del Consorzio Robiola di Roccaverano Dop, per poi lasciare spazio al DJ Set dei TUTTAFUFFA dedicato a Battiato all’interno del nuovo progetto “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo” serate pensate nel rispetto delle nuove normative per contrastare l’emergenza Covid.

L’appuntamento è per le 20.00 di giovedì 10 giugno al Cortile del Castello di Barolo e si concluderà per ragioni di coprifuoco a mezzanotte.

Per partecipare all’evento comprensivo di degustazione di 3 assaggi di vini piemontesi e dj set con Apericena, è necessaria la prenotazione. Il pacchetto ha un costo popolare come sempre di 10 euro. Per prenotazioni occorre mandare una mail a info@collisioni.it e per informazioni potete chiamare il numero 328 1151760

Tutte le serate sono pensate nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della pandemia COVID19. Il cortile storico del Castello di Barolo, con il suo bellissimo dehor, è cintato da mura; i tavoli e le sedie sono distanziati; gli ingressi saranno contingentati e regolati in base alla disponibilità. All’ingresso verrà misurata la temperatura.