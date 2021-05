Le proposte di giugno della cooperativa della Rava e della Fava

Inizia il giugno targato Rava e Fava con l’evento dell’anno: Asti Benessere giunta alla sua 8° edizione con un programma di sei giorni – dal lunedì al sabato – che coinvolgerà numerosi centri olistici di Asti e della provincia. Oltre a questo evento clou ci saranno numerose altre proposte.

Dal 1° al 9 giugno per la Giornata Mondiale degli Oceani la Bottega di via Cavour darà il proprio piccolo contributo con un focus su Natyr ed in particolare della linea ReUSE me: shampoo, bagnodoccia ed acqua micellare con basi lavanti 100% naturali altamente biodegradabili in flaconi di alluminio riciclato e riutilizzabili senza microplastiche.

Sabato 5 giugno al NaturaSì di piazza Torino sarà La Giornata delle fragole bio coltivate a Canelli dalla Cooperativa Agricola Sociale ‘Maramao’

Dal 10 al 27 giugno nei due punti vendita: Benessere d’Estate con focus shampoo e balsamo Natyr del commercio equo in bottega e di Villa Lodola (laboratorio cosmetico umbro).

Sabato 12 giugno nella giornata conclusiva di Asti Benessere attività dedicate nei due punti vendita: Giornata dell’erboristeria Specchiasol in piazza Torino e Giornata sugli integatori alimentari del commercio equo e solidale in via Cavour 83.

Fino la 6 giugno prosegue in Bottega la promo Riso da filiere etiche ed agricoltura biologica.

Infine con E-State 2021, proposte bio equosolidali per i centri estivi del territorio: per info 0141-321869.

Di seguito le locandine delle promozioni –>GIUGNO 2021 PRIMA QUINDICINA