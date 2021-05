Le nuove proposte del Cinema Lumière per le prossime settimane

Il Cinema Lumière di Asti si prepara a nuove settimane ricche di proposte cinematografiche.

Tra queste troviamo il film “Il cattivo poeta” che vede protagonista Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio. Il film, che sarà proposto per due weekend, non è ancora disponibile su nessuna delle piattaforme streaming, si tratta dunque di una possibilità unica per tutti gli appassionati. Durante il secondo weekend di programmazione si aggiungerà anche il film adatto a adulti e bambini “100% Lupo“.

Per entrare sarà necessario indossare sempre la mascherina chirurgica, Ffp2 o superiore, non saranno consentite quelle di comunità o “fai da te”. Permane inoltre l’obbligo di tracciabilità e l’obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura.

Con lo slittamento del coprifuoco anche gli orari degli spettacoli hanno subito delle variazioni. Venerdì 21 maggio e venerdì 28 maggio “Il cattivo poeta” verrà proiettato alle ore 20,30. Sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 30 maggio ci saranno invece due spettacoli, uno alle 18:00 e uno alle 20:30

Per quanto concerne invece il film “100% Lupo” sarà disponibile domenica 30 maggio, l’orario verrà comunicato al più presto.

La prenotazione, preferibile ma non obbligatoria, può avvenire telefonicamente o via mail. I posti disponibili sono 150, distanziati secondo le prescrizioni. Il cinema consiglia inoltre di munirsi di foglietto precompilato con Cognome, Nome e numero di telefono, per sveltire le operazioni di tracciabilità.