L’Astesana fa il pieno di immagini e parole

Ieri si è celebrata la prima Giornata dell’Astesana, giornata proposta dalla Comunità Patrimoniale Faro Astesana per mettere in evidenza i valori del nobile e antico nome a cui corrispondono fascino e bellezza del capoluogo e di altri settantadue comuni, sui centodiciotto provinciali. Una giornata di promozione territoriale dal basso per mettere in mostra i tanti posti bellissimi di cui è ricco il territorio.

Gli astigiani hanno risposto in quantità e qualità: 322 post nelle 24 ore che hanno ampiamente superato le 300.000 visualizzazioni, perlopiù in ambito regionale. L’hashtag #Astesana, leitmotiv dell’evento, ha fatto un balzo di oltre 700 utilizzi, tra post e commenti.

Immagini di grandiosi panorami, rigogliosa natura, arte e monumenti, borghi e tipicità hanno invaso Facebook e Instagram.

“Speriamo, e lavoreremo perché accada, che la Giornata dell’Astesana di ieri sia un punto di partenza. I risultati sono stati indubbiamente importanti e gratificanti. Forti sintomi di quanto siano grandi la passione e l’orgoglio identitario degli astigiani; di quanto sia grande la loro voglia e capacità di essere ambasciatori del territorio – commenta Davide Palazzetti, presidente di Faro Astesana – è d’obbligo ora un ringraziamento ai tantissimi che hanno partecipato, basi indispensabili per dare visibilità ad un territorio bellissimo, per attrarre, finalmente, visitatori e turisti“.